حالة الطقس اليوم الأربعاء 20-12-2023.. درجات الحرارة فى محافظات مصر

تصدر السؤال عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 20-12-2023.. درجات الحرارة في محافظات مصر، محركات البحث في الساعات الأخيرة، إذ يهتم المصريون بمعرفة الأحوال الجوية ودرجات الحرارة الصغرى والكبرى لتحسب الجو بسبب سيطر البرودة عليه والاستعداد بارتداء الملابس الشتوية أو معرفة حالة الطرق وكثافة الشبورة المائية على الطرق السريعة قبل السفر.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 20-12-2023.. درجات الحرارة

يعرض الدستور للقراء حالة الطقس اليوم الأربعاء 20-12-2023 | درجات الحرارة في محافظات مصر حيث تستمر في الانخفاض نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر الأحمر، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في اليوم القاهرة

من المتوقع أن يكون الطقس الأربعاء 20 ديسمبر 2023 لطيفًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع برودة في الليل في معظم المناطق.

حالة الطقس في الإسكندرية الأربعاء 20 -12-2023

بالنسبة لحالة الطقس في الإسكندرية وبعض محافظات البحر المتوسط، فتكون حالة البحر خفيفًا إلى معتدلًا، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح يكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وفي البحر الأحمر، فتكون الأمواج خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعها من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح يكون جنوبية شرقية.

حالة الشبورة المائية اليوم الأربعاء 20-12-2023

حذرت الأرصاد الجوية من تشكل الشبورة المائية صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق مختلفة وشددت الهيئة على ضرورة القيادة بحذر وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، وعدم القيادة في حالة انعدام الرؤية، وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثيف بخار الماء داخلها، واستخدام مساحات الزجاج باستمرار، وتشغيل أضواء الضباب عند الضرورة.

درجات الحرارة في محافظات مصر الأربعاء 20 ديسمبر 2023

القاهرة 22 15

بنها 22 14

دمنهور 22 13

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 13

دمياط 23 13

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 14

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 14

نخل 22 10

كاترين 20 06

الطور 25 14

طابا 25 14

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 12

سيوة 20 10

الغردقة 26 17

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 27 19

حلايب 25 20

أبورماد 26 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 22 13

بني سويف 22 13

المنيا 22 12

أسيوط 23 10

سوهاج 23 12

قنا 25 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 14

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