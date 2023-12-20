حالة الطقس اليوم الأربعاء 20-12-2023.. درجات الحرارة فى محافظات مصر
تصدر السؤال عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 20-12-2023.. درجات الحرارة في محافظات مصر، محركات البحث في الساعات الأخيرة، إذ يهتم المصريون بمعرفة الأحوال الجوية ودرجات الحرارة الصغرى والكبرى لتحسب الجو بسبب سيطر البرودة عليه والاستعداد بارتداء الملابس الشتوية أو معرفة حالة الطرق وكثافة الشبورة المائية على الطرق السريعة قبل السفر.
حالة الطقس اليوم الأربعاء 20-12-2023.. درجات الحرارة
يعرض الدستور للقراء حالة الطقس اليوم الأربعاء 20-12-2023 | درجات الحرارة في محافظات مصر حيث تستمر في الانخفاض نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر الأحمر، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في اليوم القاهرة
من المتوقع أن يكون الطقس الأربعاء 20 ديسمبر 2023 لطيفًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع برودة في الليل في معظم المناطق.
حالة الطقس في الإسكندرية الأربعاء 20 -12-2023
بالنسبة لحالة الطقس في الإسكندرية وبعض محافظات البحر المتوسط، فتكون حالة البحر خفيفًا إلى معتدلًا، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح يكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وفي البحر الأحمر، فتكون الأمواج خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعها من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح يكون جنوبية شرقية.
حالة الشبورة المائية اليوم الأربعاء 20-12-2023
حذرت الأرصاد الجوية من تشكل الشبورة المائية صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق مختلفة وشددت الهيئة على ضرورة القيادة بحذر وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، وعدم القيادة في حالة انعدام الرؤية، وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثيف بخار الماء داخلها، واستخدام مساحات الزجاج باستمرار، وتشغيل أضواء الضباب عند الضرورة.
درجات الحرارة في محافظات مصر الأربعاء 20 ديسمبر 2023
القاهرة 22 15
بنها 22 14
دمنهور 22 13
المنصورة 21 14
الزقازيق 22 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 21 13
دمياط 23 13
بورسعيد 22 12
الإسماعيلية 23 13
السويس 23 14
العريش 23 12
رفح 22 11
رأس سدر 25 14
نخل 22 10
كاترين 20 06
الطور 25 14
طابا 25 14
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 21 12
سيوة 20 10
الغردقة 26 17
سفاجا 26 16
مرسى علم 26 17
شلاتين 27 19
حلايب 25 20
أبورماد 26 20
رأس حدربة 27 21
الفيوم 22 13
بني سويف 22 13
المنيا 22 12
أسيوط 23 10
سوهاج 23 12
قنا 25 13
الأقصر 26 11
أسوان 27 14
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