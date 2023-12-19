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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أخبار حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-12-2023| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

يحرص المواطنين قبل التحرك من المنزل في ظل سقوط الأمطار على معرفة أخبار حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-12-2023| درجات الحرارة في محافظات مصر عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم.

 

أخبار حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-12-2023

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم في القاهرة

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، (من الساعة الـ4 حتى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وحذرت الأرصاد من السقوط للأمطار خفيفة (وتكون بنسبة حدوث حوالي 30% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

وأكدت الهيئة على وجود نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من  حوالي(1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

 

وعن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

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درجات الحرارة في محافظات مصر

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

محافظة القاهرة الدرجة العظمى 22 درجة والصغرى 14، ومحافظة الإسكندرية الدرجة العظمى 21 والصغرى 13، ومحافظة مطروح الدرجة العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج الدرجة العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والدرجة الصغرى 13، وأسوان الدرجة العظمى 29 درجة والدرجة الصغرى 15.

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