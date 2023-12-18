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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

شبورة وأمطار.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الثلاثاء (صور)

شبورة
شبورة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس، غدًا الثلاثاء الموافق 19ديسمبر 2023، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنَّه من المتوقع أن يسود البلاد طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث ( 30% تقريبًا) على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود البلاد خلال الساعات المُقبلة، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة البحر

البحر المتوسط: معتدل ارتفاع الموج ( 2:1.5 متر)

البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج ( 2:1.5 متر)

بداية فصل الشتاء في مصر

ونوّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على بداية فصل الشتاء رسميًا خلال أيام قليلة، مؤكدة بتغيرات جوية تشهدها البلاد خلال هذا الفصل، على أن تستمر البرودة وانخفاض في درجات الحرارة.

وحذرت الأرصاد من الرؤية الأفقية، حيثُ تقلّ نتيجة الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

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