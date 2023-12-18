الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. الصغرى بالقاهرة 14

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يبحث العديد من المواطنين في بداية اليوم عن أحوال الطقس قبل مغادرة المنزل، وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الإثنين.

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أذكار الصباح اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها:  نشهد اليوم الإثنين انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، كما تظل الأجواء باردة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت، خلال بيان رسمي لها صباح اليوم الإثنين: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل ارتفاع الموج "2.25:1.5 متر"، والبحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج "2:1.5 متر".
 


درجات الحرارة 

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخى الحذر، وعدم القيادة أثناء سقوط الأمطار إلا للضرورة القصوى والالتزام بالسرعات المقررة، وتشغيل المساحات، وترك مسافات آمنة بين السيارات.

وطالبت الأرصاد الجوية باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشددت على قائدى السيارات ضرورة تهدئة السرعة وتشغيل الكشافات أثناء القيادة، واتباع ارشادات المرور منعا لوقوع الحوادث المرورية.

ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

• حالة الطقس الاثنين أماكن الشبورة المائية استمرار الشبورة المائية أمطار أو سيول الطقس

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