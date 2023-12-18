مع بداية اليوم يحرص المسلمين على معرفة أذكار الصباح اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 عبر جوجل، حيث يعد الدعاء خيرا ما سيبدأ به المسلم يومه حيث سيعد الدعاء ذكرا لله "تعالى"، والمؤمن بمعية الله ما قد دام حريصا على الاستعانة بالله وذكره بكل وقت وحين.

أذكار الصباح اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير أذكار الصباح اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023.

اللّهمّ أنت القويّ فأعنّا بقوّتك لنأخذ ما آتيتنا بقوّة …بقوّة الإيجاب للطّاعة وقوّة السّلب عن المعصية.

اللّهمّ كلّ ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لوضع حضارة، حتّى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجرائيم الفساد …وصلّ اللّهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم أنى أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل أثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم اغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.

اللهم أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

دعاء الصباح اليوم