يزيد البحث عن دعاء وأذكار الصباح، خلال الساعات الأولى من اليوم، وذلك من قبل الملايين الراغبين في قيام الليل وإحياؤه بالعبادة والطاعة وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والدعاء؛ طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى وطلب الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية.

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 16-12-2023

ننشر الصيغ الصحيحة التي توضح دعاء وأذكار الصباح اليوم الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق في الدنيا والآخرة وهى كما يلي:-

اللهم أرزقني رزقا لم أتوقعه.. وخير لم أفكر فيه.. وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة.. واستجابة دعوات أكررها دائما.. ربي وفقني.. وسخر لي.. وبشرني.. وأرح قلبي وأسعدني.. اعفو عني وأرحمني وقر عيني.. وأرض عني.. وهب لي ما أتمنى.. وما أريد يا الله.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم.. أن يشملنا جميعا بالرحمة والمغفرة.. ويصلح نياتنا وذرياتنا.. ويغفر ذنوبنا وخطايانا.. ويفرج همومنا.. ويشفي مرضانا ويرحم موتانا.. ويعز ديننا.. ويوسع في أرزاقنا.. ويمد في أجالنا على صحة وعافية.. وطاعة وعمل صالح. ويجعل قبور امواتنا روضة من رياض الجنة.

اللهم أدخل السكنية في قلوبنا.. والمحبة في نفوسنا.. والإبتسامة في وجوهنا.. والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي.. ويسر أمري.. وارحم ضعفي وقلة حيلتي.. وأرزقني الصحة والعافية من حيث لا أحتسب.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه.. اللهم وفقني وسدد خطاي.. ويسر أمري.

اللهم لا ترفع عني غطاء سترك.. ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا.. اللهم إني أسألك راحة في البدن.. وراحة في القلب.. وراحة في النفس.. واجعل لنا يارب من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.. ومن كل دعاء قبول واستجابة.. اللهم يسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي.

اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير وسعادة وهنا.. اللهم انت المعطي لمن دعاك.. يا من تراني ولا اراك.. وترزقنا ولا نبلغ ثناك.. اجعل لنا بكل دعوة إجابة وبلغنا رضاك.. اللهم أنت السلام هادي الأنام.. جابر الكسر.