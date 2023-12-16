السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 16-12-2023

أدعية الصباح
أدعية الصباح

يزيد البحث عن دعاء وأذكار الصباح، خلال الساعات الأولى من اليوم، وذلك من قبل الملايين الراغبين في قيام الليل وإحياؤه بالعبادة والطاعة وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والدعاء؛ طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى وطلب الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية.

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 16-12-2023

ننشر الصيغ الصحيحة التي توضح دعاء وأذكار الصباح اليوم الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق في الدنيا والآخرة وهى كما يلي:-

اللهم أرزقني رزقا لم أتوقعه.. وخير لم أفكر فيه.. وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة.. واستجابة دعوات أكررها دائما.. ربي وفقني.. وسخر لي.. وبشرني.. وأرح قلبي وأسعدني.. اعفو عني وأرحمني وقر عيني.. وأرض عني.. وهب لي ما أتمنى.. وما أريد يا الله.

txt

«أدعية دفع البخل والكسل وفك الكرب».. دعاء الصباح اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

txt

أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم.. أن يشملنا جميعا بالرحمة والمغفرة.. ويصلح نياتنا وذرياتنا.. ويغفر ذنوبنا وخطايانا.. ويفرج همومنا.. ويشفي مرضانا ويرحم موتانا.. ويعز ديننا.. ويوسع في أرزاقنا.. ويمد في أجالنا على صحة وعافية.. وطاعة وعمل صالح.  ويجعل قبور امواتنا روضة من رياض الجنة.

اللهم أدخل السكنية في قلوبنا.. والمحبة في نفوسنا.. والإبتسامة في وجوهنا.. والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي.. ويسر أمري..  وارحم ضعفي وقلة حيلتي.. وأرزقني الصحة والعافية من حيث لا أحتسب.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه.. اللهم وفقني وسدد خطاي.. ويسر أمري.

txt

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر اليوم الجمعة 15-12-2023

txt

أبرز أدعية الفجر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 

txt

«أدعية دفع البخل والكسل وفك الكرب».. دعاء الصباح اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

اللهم لا ترفع عني غطاء سترك.. ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا.. اللهم إني أسألك راحة في البدن.. وراحة في القلب.. وراحة في النفس..  واجعل لنا يارب من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.. ومن كل دعاء قبول واستجابة.. اللهم يسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي.

اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير وسعادة وهنا.. اللهم انت المعطي لمن دعاك.. يا من تراني ولا اراك.. وترزقنا ولا نبلغ ثناك.. اجعل لنا بكل دعوة إجابة وبلغنا رضاك.. اللهم أنت السلام هادي الأنام.. جابر الكسر.

اقرأ المزيد

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

دعاء وأذكار الصباح دعاء أذكار الصباح الصباح أدعية الفجر الفجر

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تواصل قـصـفها العنيف على الأحياء الشرقية فى غزة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 16-12-2023

تفاصيل مزاد جمارك مطار القاهرة لبيع السيارات الواردة من الخارج.. تعرف على الموعد وخطوات التقديم

أسعار الذهب اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 فى مصر

"السكة الحديد" تكشف نسب التخفيضات على أسعار تذاكر القطارات للفئات المختلفة في المجتمع

مواعيد مباريات اليوم السبت 16-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"