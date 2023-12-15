دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر اليوم الجمعة 15-12-2023

دعاء يوم الجمعة من أكثر الأوقات المستحبة لطلب العبد ما يتمناه من ربه كما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة، وهناك العديد من صيغ دعاء الصباح و أدعية الفجر التي وردت في السنة النبوية، و تعرض "الدستور" في التقرير التالي دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر الجمعة 15-12-2023.

دعاء الصباح اليوم الجمعة

"اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لكَ الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى".

"اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير".

"الحمد لله الذي لا يرُجى إلّا فضله، ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير".

"اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المُجير فلا تُضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرمنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك، اللهم ارحمنا برحمتك".

"اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله".

"اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ ارحمنا رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا".

"يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، اللهم ارزقنا ما نريد، وارزق قلوبنا ما تريد واجعلنا لك كما تريد، اللهم قدّر لنا ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب".

﻿

﻿أدعية الفجر ليوم الجمعة

"اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنا هبتك لسوء ما عندنا، ولا تجازنا بقبيح أعمالنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين".

"اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين".

"اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت".