بعد إعلان دار الإفتاء.. تعرف على تفاصيل موعد شهر رمضان الكريم

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجريا، ويعد شهر جُمَادَى الأولى الشهر الخامس من التقويم الهجري، والشهور العربية كلها مذكرة إلا جُمادَى الأولى وجمادى الآخرة فإنهما مؤنثتان.

تفاصيل موعد شهر رمضان الكريم

‏وهو ما زاد من بحث المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل، على موعد شهر رمضان الكريم ‬ وذلك وذلك من أجل من أجل الاستعداد الثامن لشهر رمضان الكريم حيث يبحث المسلمين عن موعد شهر رمضان من أجل الاستعداد له فمن المعروف أن شهر رمضان من أكثر الشهور التي ينتظرها المسلمين في الوطن العربي بالكامل فيتم كثيرا بالبحث عن موعد شهر رمضان الكريم.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1445 هـ فلكيًا يوم الخميس 2023/12/14.

تفاصيل موعد شهر رمضان الكريم

والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

‏ودائما ما يهتم المسلمين في العالم بأكمله بالبحث عن موعد شهر رمضان الكريم وذلك من أجل الاستعداد الأمثل له وهو ما يزيد من ظهور موعد شهر رمضان الكريم عبر محركات البحث جوجل وتهتم ‏دار الإفتاء بأخبار المواطنين بموعد شهر رمضان الكريم.