عاجل.. مفاجأة.. نتنياهو يمنح الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها الآن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح رئيس الموساد دافيد برنياع، صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حركة “حماس”؛ وذلك نقلًا عن صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، عن مصادر فلسطينية قولها إن قطر ومصر تجريان محادثات أولية غير رسمية بين إسرائيل وحماس لصياغة الخطوط العريضة لاتفاق جديد، كما طلبت إسرائيل من القاهرة التوسط في التوصل إلى اتفاق.

في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن الضغط الدولي على السلطة الفلسطينية لتغيير قيادتها وتكثيف الإصلاحات تشتيت عن ضرورة التوصل إلى أفق سياسي لإرساء أسس السلام بعد حرب غزة.

ودعا اشتية إلى تدخل دولي لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود قائلًا إن الولايات المتحدة التي تتمتع بأكبر نفوذ إقليمي فشلت حتى الآن في استخدام نفوذها بصورة فعالة.

وقال أشتية "ما نحتاج إليه هو غد لجميع الأراضي الفلسطينية. ما نحتاج إليه هو أن نشهد انتهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتجسيد وتنفيذ حل الدولتين".

وما زال الغموض يحيط بخطط مستقبل غزة بعد أن تنهي القوات الإسرائيلية عدوانها المتواصل منذ أسابيع، لكن ثمة دعمًا دوليًا واسع النطاق لتكليف السلطة الفلسطينية بدور بارز. وتمارس السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي حكمًا محدودًا في الضفة الغربية المحتلة.