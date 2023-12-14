أبرز أدعية الفجر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 

دعاء الفجر من الأدعية المستحبة التي تقال بعد صلاة الفجر حيث يعتبر هذا التوقيت من الأوقات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على المكوث بعد صلاة الفجر حتى يدعو الله تعالى.

نذكر في التقرير التالي أبرز ادعية الفجر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023.



دعاء الفجر اليوم الخميس

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، وشر فتنة المسيح الدجال، وشر فتنة الدجالين، وشر فتنة المحيا والممات.

دعاء الفجر .. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

دعاء الفجر .. اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.



اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فـارزقها الثبات والراحة. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا. رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا. اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا.

اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد.

