السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: عملنا مشروع قناة السويس ليجتمع الناس عليه ومنحهم الثقة والأمل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين من الانجرار وراء الكذب والافتراء والشائعات، مستشهدًا بحديث للرسول: "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر حكاية وطن "أن الثقة المفقودة والأمل الضايع كان أول حاجة نعملها في قناة السويس، إننا نعمل مشروع نجمع الناس حواليه".

وأضاف الرئيس السيسي: وإحنا بنعمل ده كان الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، وقال نخلى بالنا إن اللى عاوزين نعمله باقتصاديات، قولتله عاوز أدى الأمل للناس وقولت هنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة بـ 12.5%، وكانت الفائدة 10%، ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك استحالة كان المشروع يتم خلال سنة". 

 جلسات اليوم بمؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، والتي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

تنطلق جلسات حكاية وطن بالجلسة الافتتاحية، تعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ل الرئيس عبد الفتاح السيسي الكذب قناة السويس وزير الاستثمار مؤتمر حكاية وطن جلسات

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