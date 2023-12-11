يحرص المسلمين بشكل يومي على معرفة أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 عبر جوجل، ويسعى الكثير إلى ترديد الأدعية والأذكار خلال الساعات المبكرة.

أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023.

دعاء الصباح اليوم

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحويل عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

أذكار الصباح اليوم