الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يحرص المسلمين بشكل يومي على معرفة أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 11 ديسمبر  2023 عبر جوجل، ويسعى الكثير إلى ترديد الأدعية والأذكار خلال الساعات المبكرة.

أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 11 ديسمبر  2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 11 ديسمبر  2023.

دعاء الصباح اليوم

  • اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.
  • اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
  • اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك.
  • اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحويل عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.
  • اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

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أذكار الصباح اليوم

  • اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.
  • اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.
  • اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك.
  • اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير النجاح وخير العمل.
  • اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب ونزلنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.
  • اللهم لا تطوي صفحة هذه الأيام الفضيلة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا واستجبت لدعواتنا وأصلحت أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وغفرت لموتانا.
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