الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فريال تطلب خلع زوجها: "مقاطعني عشان أمه ماتت مخصماني"

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

“مقاطعني من سنة ونصف بعد وفاة والدته وبيقولي أنا سيبك في البيت بس عشان الأولاد “، كلمات قالتها ”فريال. م” في حديثها لـ"الدستور" خلال تحريرها دعوى قضائية ضد زوجها لخلعه.

 وقالت الزوجة في دعواها: “منذ زواجي منه وأنا أعيش حياة مريرة بسبب صعوبة التعامل مع والدته وأسلوبها السيئ ولسانها السليط معي ومع أهلي، حاولت أتجنبها بقدر المستطاع حتى أعيش حياة هادئة، لكن لم أتمكن من ذلك بسبب تدخلها في حياتنا بشكل مبالغ فيه”.

تابعت الزوجة: “قبل وفاتها بفترة استضفتها في شقتي وكنت أخدمها على أكمل وجه وبكل حب، وفي المقابل كانت تتحدث مع أبنائها عني بكل سوء حتى تجاهلتها، فتركت شقتي وغادرت وخاصمتني، حاولت التحدث معها مرات عدة لكنها رفضت التعامل أو الحديث معي نهائيا حتى وفاتها”. 

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وأضافت فريال: “بعد وفاة حماتي تغير زوجي في معاملته معي والسبب (أمي ماتت مخصماكي ومش راضية عنك)، وأصبحت حياتي معه جحيم، فكان يتشاجر معي على أتفه الأسباب، ودائما يخبرني بأنه لا يرغب في وجودي بالبيت، بالإضافة إلى أنه منذ سنة ونصف وهو مقيم بغرفة مستقلة لوحدة ولا يريد حتى التحدث معي، وتركت منزل الزوجية مرات عديدة لكن كنت أتراجع وأعود من أجل أبنائي حتى فاض بي الكيل وفشلت كل حلولي الودية معه، لذلك تركت منزل الزوجية وغادرت ولجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة لخلعه”.

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