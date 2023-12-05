"عبير" ترفع دعوى خلع ضد زوجها.. والسبب "كلمة"

أقدمت سيدة تُدعى "عبير" على رفع دعوى خلع تحمل رقم 649 لسنة 2023 أمام محكمة زنانيري بالقاهرة، ضد زوجها؛ بسبب كلمة، قائلة:"فاكر نفسه مراهق ومصاحب بنات أشكال وألوان ومفهمهم إنه (أرمل)".



وأضافت الزوجة في دعواها:"مر على زواجنا 20 عامًا، وأنجبنا ولد وبنت، ومنذ زواجنا وأنا أُعاني منه أشد معاناة؛ بسبب حبه الزائد للنساء ونظراته المتلاحقة لهن بأي مكان نتواجد فيه، دون مراعاة لشعوري أنا وأبناؤه".

وتابعت:"تركت المنزل مرات عديدة حتى يتغير ويصبح إنسان سوى يتقى الله فى بيته وأولاده، لكن بلا جدوى"، مضيفة: منذ فترة تشاجر معي على أسباب تافه، وقرر ترك شقتنا والإقامة بشقة والدته بالطابق الأرضي، حاولت أن أرضيه بكل الطرق الممكنة للعودة لشقة الزوجية لكن بلا جدوى، واستمر بهذا الوضع لمدة أربع شهور حتى شاهدته بأحد الكافيهات برفقته فتاه من عمر أبناءنا، فتشاجرت معه وفضحت أمره أمام الجميع، فأخبرتني الفتاة بأنه أخبرها بأنه أرمل".

وواصلت:"بعد محاولات منه لإصلاح الأمر بيننا اعترف لي بعلاقاته الكثيرة بالفتيات، وأنه يخبرهن بأنه أرمل لاستعطافهن وفتح أحاديث معهن، لكن فاض بي الكيل منه وقررت الطلاق، إلّا أنه رفض وفشلت كل الحلول الودية معه، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لخلعه".