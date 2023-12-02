السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أخته بتعاملني وحش ومش بيجيب حقي".. فتاة ترفع دعوى خلع ضد زوجها

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

«أخته بتعاملني وحش ومش بيجيب حقي»، بهذه الكلمات سردت فتاة تفاصيل مأساتها التي دفعتها إلى تحرير دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة.

وقالت الفتاة «مروة. م»، فتاة في نهاية العقد الثالث من العمر: “تزوجت منذ ما يقرب من عامين من أحد أصدقائها خلال المرحلة الجامعية عقب حب بينهما استمر لفترة طويلة حتى كون شريك حياتها نفسه واستطاع أن يتقدم لها، ولم يكن يعلم الطرفين أنه عقب الزواج ستتغير حياتهما ويتبدل الحب إلى حالة من الكره والعند تصل بهما إلى محكمة الأسرة”.

وتابعت: "أنها عندما تزوجت سكنت في عقار عائلي خاص بزوجها في الطابق الأعلى من أسرته، وكانت لديه شقيقة مع مرور الوقت لاحظت تصرفها الغريب معي وقسوتها على وشعرت بوجود غيرة بيننا وبدأت اشتكي له سوء معاملتها خاصة عقب تأخري في الإنجاب، وبدأت تتلفظ بعبارات غير مرضية كلما اقتربت مني أو تصادف تقابلنا».

وقالت السيدة: “مع استمرار المناوشات والكلام الجارح منها وقفت أمامها وبدأت ألومها على الكلام القاسي وتدخلت والداتها وزاد الامر لمشاجرة كبيرة بيننا وحاولوا التعدي على بالضرب، وعندما أخبرته تعنت معي وطلب مني الاعتذار منهن ولكني رفضت وتركت له المنزل، وعقب ذلك لم يأتي لمصالحتي ولم يسأل عني حتى مر على الانفصال ما يزيد من 3 أشهر فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة والخلع خاصة عقب معرفتي أن شخصيته ضعيفة أمام أهله وغير متمسك بي وتركني في بيت عائلتي دون أي سؤال”.

حكاية فتاة محكمة الاسرة خلع استمرار المناوشات الخلع

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