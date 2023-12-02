"مش عاجبها شقتنا وعوزة شقة أكبر".. زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته

تقدم زوج لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها بإثبات نشوزها تحمل رقم "٥٩٣" لسنة ٢٠٢٣ بعد تركها منزل الزوجية ورفضها العودة بعد خلافات نشبت بينهم.

وقال “عادل.م “ فى دعواه: ”مر على زواجنا نحو ثلاث عشر سنة وأثمر عن إنجاب أربع أبناء جميعهم فى مراحل دراسية مختلفة، أنا مثل أى أب مصري أكافح من أجل تلبية احتياجات أبنائي وأوصل الليل والنهار فى العمل حتى لا ينقصهم شيء وكذلك زوجتى على علم ويقين بأننى أبذل كل ما فى وسعى من أجلهم لكن الشيطان دخل بيننا ودمر حياتنا وأسرتنا”.

وتابع الزوج: “منذ فترة تقاسم أشقائى فى ميراث والدتى ولأنى على علم بظروفهم المادية الصعبة تركت لهم نصيبي فى الميراث فجنت زوجتى وتشاجرت معى مشاجرة كبيرة متخيلة بأن نصيبي فى الميراث يمكنا من شراء شقة أكبر، فشقتنا التى نعيش فيها ٦٥ مترا وبرغم صغرها إلا أنها شقة جميلة ونحبها أنا والأولاد كثير وقضينا بها كل سنوات زواجنا،

لكن زوجتى قلبت حياتنا رأسا على عقب وظلت تقارن حياتنا بحياه أشقائى وأنها تعيش بمعاناه فى هذه الشقة بسبب صغرها".

واستكمل عادل: “عاقبتني زوجتي على تركي نصيبي فى ميراثى لأشقائي وذهبت واتفقت على استئجار شقة كبيرة وأصرت على الانتقال إليها، حاولت معها بكل الطرق الممكنة وشرحت لها بأن ظروفنا المادية لن تسمح بتأجير شقة بهذا المبلغ كل شهر حتى ولو قمنا بتأجير شقتنا الحالية، فلن توفر حتى بنصف سعر الشقة التي قررت الانتقال لها، فظروفى المادية لن تسمح بذلك لكنها لم تقدر كل ذلك، وبعد خلافات ومشاجرات كثيرة بيننا تركتنى وتركت أبنائها وغادرت ورفضت العودة وحاولت معها بكل الحلول الودية لكن بلا جدوى، ولجأت لمحكمة الأسرة للمطالبة بحقوقها لذلك حررت دعوى لإثبات نشوزها".