الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جد يطالب بضم حضانة أحفاده: والدتهم بتسافر وتسيبهم لوحدهم

ارشيفية
ارشيفية

"بتسافر وتسيب أحفادى لوحدهم بالأسبوع وطلبت منها كتير تجيبهم ليا طول فترة سفرها لكنها بترفض" بهذه الكلمات تقدم جد لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء تحريره دعوى قضائية لضم حضانة أحفاده من والدتهم.

وقال "طارق.ع" فى دعواه: انفصل ابنى عن زوجته منذ 3 سنوات برغبتها، وحصلت على كافة حقوقها فى عقد اتفاق ودى بينها وبين ابنى، ومنذ طلاقهما وهى تحصل على نفقة الأبناء كاملة، بالإضافة الى كافة متطلباتهم وبرغم ذلك كانت تصعب على نجلى رؤية أبناءه. 

ومنذ فترة علمت من الأبناء بأنها تسافر خارج مصر لمباشرة عملها وتغيب عنهم بالأسبوع وتتركهم برفقة مربية، جن جنونى وتواصلت معها هاتفيا وطلبت منها اصطحاب الأطفال بمنزلى حتى تعود من عملها لكنها رفضت.

وتابع الجد: بمتابعتى لها ولأحفادى اكتشفت بأنها تغيب عنهم شهريا بالأسبوع وأكثر وفاض بيا الكيل معها وطلبت منها مرارا وتكرارا ترك الأطفال معى حتى يطمئن قلبي عليهم وألا يمسهم مكروه فكانت ترفض وبالنهاية أصبحت لم ترد على مكالماتى هى وأحفادى ومنذ 3 شهور وأنا لا أعلم عنهم شيئ.

نفقة الأبناء دعوى قضائية القاهرة الجديدة مصر اصطحاب الأطفال

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