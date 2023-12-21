الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم.. غطاء سحابي و"الأرصاد" تكشف ملامح أول أيام فصل الشتاء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم يشهد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى ٢٠ درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وكشفت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استمرار الغطاء السحابى على شمال البلاد الذى يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنَّ الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار تتكوّن في نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، والذى يؤدى إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلال جبال البحر الأحمر.

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نصائح وتحذيرات

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية د. منار غانم، خلال فترة تقلبات حالة الطقس مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة في يومي الخميس والجمعة نتيجة وجود الأتربة والرمال المصارعة.

كما حذرت "غانم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائدي المركبات بهدوء تام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة وخاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة الصباح الباكر.

حالة البحر ودرجات الحرارة 

وتكون حالة البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج (2.5:2 متر)، والبحر الأحمر خفيف ارتفاع الموج (1:0.5 متر).

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس تكون كالتالي:

  • القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13.
  • والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.
  • مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12.
  • سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12.
  • قنا العظمى 25 درجة والصغرى 14.
  • أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.
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