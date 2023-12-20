منخفض جوى.. "الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس فى البلاد خلال الأيام المُقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المُقبلة، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية د. منار غانم، إنَّ البلاد تتأثر غدًا بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وأيضا منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، مما يؤثر بالكتل الهوائية الجنوبية أو الصحراوية.

حالة الطقس في الأيام القادمة

أكدت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" حول حالة الطقس غدًا الخميس على فرص لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة تمامًا على أي أعمال أو أنشطة، تنحصر في بعض الأماكن من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت استمرار تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات خلال فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، فضلًا عن نشاط للرياح، بسرعات تتراوح ما بين 30 و 40 كيلو متر على الساعة باختلاف المناطق.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس إلى نشاط رياح مُثيرة للرمال والأتربة على الأماكن أو المناطق المكشوفة الموجودة في القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والشمال، والتي تؤدي إلى انخفاض وتدهور الرؤية الأفقية في الصحراء الغربية وسواحلنا الشمالية الغربية.

انخفاض قيم درجات الحرارة

ولفتت "غانم" إلى وجود انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيثُ يسود البلاد طقس لطيف خلال فترة النهار، شديد البرودة خلال فترات الليل.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، زيادة كميات الأمطار بداية من يوم الجمعة المقبل، على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وسواحلنا الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، حيثُ تكون خفيفة إلى متوسطة مع استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة وانخفاض قيم درجات الحرارة.

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع المنخفض الجوي

نصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال فترة تقلبات حالة الطقس مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة في يومي الخميس والجمعة نتيجة وجود الأتربة والرمال المصارعة.

كما حذرت قائدي المركبات بهدوء تام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة وخاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة الصباح الباكر.