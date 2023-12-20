الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: استقرار تام فى الأحوال الجوية اليوم.. والقاهرة 22

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن اليوم هناك استقرار تام فى الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولي"،  إلى أنه يؤثر علينا فى طبقات الجو العليا امتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، مضيفة أن العظمي على القاهرة الكبري تسجل 22 درجة مئوية، وبالتالي الطقس لطيف خلال فترة النهار على أغلب المحافظات الشمالية، معتدل على المناطق الجنوبية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فى فترات الليل، تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض، خاصة فى فترات الليل المتأخرة، وهي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، والأجواء باردة من شديدة البرودة فى أغلب محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 16
الإسكندرية 20  - 16
الإسماعيلية 22 - 13
الغردقة 25 -16
أسوان 28 - 15
سوهاج 24 - 11
المنيا 22- 11

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