الأرصاد اليابانية تحذر من هطول الثلوج الكثيف بغرب البلاد

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من الهطول الكثيف للثلوج بغرب البلاد على طول سواحل بحر اليابان الممتد من غرب البلاد إلى شمالها.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن البلاد قد تشهد التساقط الأول للثلوج هذا الموسم من الخميس إلى الجمعة، وأن الكتلة الهوائية الباردة المرتقبة قد تكون الأقوى حتى الآن، ومن المتوقع أن تجلب رياحًا شديدة.

ويحذر مسؤولو الأرصاد الجوية من أن تساقط الثلوج وتجمد الطرق قد يتسبب في تعطيل حركة المرور، وحثوا على الحذر من الرياح القوية والأمواج العالية والبرق والأعاصير وانقطاع التيار الكهربائي بسبب الانهيارات الثلجية وتراكم الثلوج على خطوط الكهرباء.