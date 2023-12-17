متى يبدأ فصل الشتاء 2024؟.. حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

تستقر حالة الطقس في مصر خلال أسبوع المقبل وفق توقعات خبراء الأرصاد الجوية لتستمر درجات الحرارة في العشرينات رغم اقتراب بداية فصل الشتاء في 21 ديسمبر المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد بداية فصل الشتاء، وحالة الطقس في مصر خلال أسبوع

متى يبد؛ فصل الشتاء 2024؟

يبدأ فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي ومصر يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2023، وينتهي يوم الخميس الموافق 20 مارس 2024، ويُعرف فصل الشتاء بأنه أبرد الفصول الثلاثة في السنة، ويتميز بانخفاض درجات الحرارة، وتساقط الثلوج في بعض المناطق، ويعتبر يوم 21 ديسمبر هو أقصر نهار في السنة، حيث تنخفض فيه كمية ضوء الشمس التي تصل إلى نصف الكرة الشمالي.

حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

توقع خبراء الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس في مصر حتى منتصف الاسبوع المُقبل مع تشكل فرص شحيحة لتساقط الأمطار، وأوضح خبراء الأرصاد الجوية استمرار الاستقرار في حالة الطقس في مصر حتى يوم الأربعاء من الاسبوع المُقبل تقريبًا وأرجعوا ذلك إلى محاصرة المرتفعات الجوية للمنطقة.

وتكون حالة الطقس في مصر خلال أسبوع المقبل خريفي - شتوي دافيء بين متوسطات حرارة في منتصف العشرين على الشمال واواخر العشرين على مناطق وسط وجنوب الصعيد وأجواء شديدة البرودة ليلًا حتى الأحد، ويسيطر على السماء السحب المرتفعة على أغلب الأنحاء خاصة الشمالية ليس لها تأثير سوا خفت أشعة الشمس قليلًا في بعض الأوقات من النهار.

وتبدأ حالة الطقس في مصر في التراجع مع أيام الإثنين والثلاثاء حيث تتجه الحرارة للانخفاض التدريجي بشكل نسبي يتراوح بين 2إلى 3 درجات لتستقر متوسطاتها عن اوائل العشرين على الشمال وبين منتصف إلى اواخر العشرين على مناطق وسط وجنوب الصعيد.

وتبدأ السحب المنخفضة والمتوسطة المتقطعة في التشكل على المناطق الشمالية وتكون الأمطار شحيحة ومحدودة على بعض المناطق الساحلية للبحر المتوسط بدون تأثيرنادرًا ان طالت أماكن من المناطق الداخلية.