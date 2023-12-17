الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

متى يبدأ فصل الشتاء 2024؟.. حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

فصل الشتاء
فصل الشتاء

تستقر حالة الطقس في مصر خلال أسبوع المقبل وفق توقعات خبراء الأرصاد الجوية لتستمر درجات الحرارة في العشرينات رغم اقتراب بداية فصل الشتاء في 21  ديسمبر المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد بداية فصل الشتاء، وحالة الطقس في مصر خلال أسبوع

متى يبد؛ فصل الشتاء 2024؟

يبدأ فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي ومصر  يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2023، وينتهي يوم الخميس الموافق 20 مارس 2024، ويُعرف فصل الشتاء بأنه أبرد الفصول الثلاثة في السنة، ويتميز بانخفاض درجات الحرارة، وتساقط الثلوج في بعض المناطق، ويعتبر يوم 21 ديسمبر هو أقصر نهار في السنة، حيث تنخفض فيه كمية ضوء الشمس التي تصل إلى نصف الكرة الشمالي.

"الأرصاد" تكشف موعد ذروة فصل الشتاء

أيام وينتهي الخريف.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميًا في مصر؟

حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

توقع خبراء الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس في مصر  حتى منتصف الاسبوع المُقبل مع تشكل فرص شحيحة لتساقط الأمطار، وأوضح خبراء الأرصاد الجوية استمرار  الاستقرار في حالة الطقس في مصر حتى يوم الأربعاء  من الاسبوع المُقبل تقريبًا  وأرجعوا ذلك إلى محاصرة المرتفعات الجوية للمنطقة.

وتكون حالة الطقس في مصر خلال أسبوع المقبل خريفي - شتوي دافيء بين متوسطات حرارة في منتصف العشرين على الشمال واواخر العشرين على مناطق وسط وجنوب الصعيد وأجواء شديدة البرودة ليلًا حتى الأحد،  ويسيطر على السماء السحب المرتفعة على أغلب الأنحاء خاصة الشمالية ليس لها تأثير سوا خفت أشعة الشمس قليلًا في بعض الأوقات من النهار.

وتبدأ حالة الطقس في مصر في التراجع مع أيام الإثنين والثلاثاء حيث تتجه الحرارة للانخفاض التدريجي بشكل نسبي يتراوح بين  2إلى 3 درجات لتستقر متوسطاتها عن اوائل العشرين على الشمال وبين منتصف إلى اواخر العشرين على مناطق وسط وجنوب الصعيد.

 وتبدأ السحب المنخفضة والمتوسطة المتقطعة في التشكل على المناطق الشمالية وتكون الأمطار شحيحة ومحدودة على بعض المناطق الساحلية للبحر المتوسط بدون تأثيرنادرًا ان طالت أماكن من المناطق الداخلية.

txt

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

حالة الطقس حالة الطقس في مصر موعد بداية فصل الشتاء الأرصاد الجوية درجات الحرارة

الأكثر قراءة

زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. رئيس هيئة التأمين الاجتماعى يوضح التفاصيل

القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل في الهرم (فيديوجراف)

تأكيدا لـ الدستور.. "الملا" يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء شركات البترول

أشرف عبدالغفور فى حوار لم يُنشر من قبل: المتطرفون منعوا خروج مسرحية «ثأر الله» للنور وهددوا بحرق مسرح العتبة

هل تزيد المعاشات بداية من يناير 2024؟.. التأمين الاجتماعي يكشف مفاجأة على الهواء

الزراعة: حملات تفتيشية على مفارش البصل والكشف عن مئات الآلاف من الأطنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس