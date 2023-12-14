أيام وينتهي الخريف.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميًا في مصر؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انتهاء فصل الخريف رسمًا وبداية فصل الشتاء في مصر، مؤكدة على تغيرات جوية تشهدها البلاد خلال الفترات المُقبلة.

متى يبدأ فصل الشتاء رسميًا في مصر؟

وقالت هيئة الأرصاد إنَّه لم يتبقى سُوى سبعة أيام فقط، تفصلنا عن بداية فصل الشتاء، حيثُ من المتوقع أن يبدأ في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وفقًا لخريطة الهيئة العامة للارصاد الجوية والحسابات الفلكية في مصر.

أما غدًا الجمعة، فتوقعت الهيئة أن أن تسود أجواء خريفية لطيفة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدلة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تبقى الظاهرة المؤثرة غدًا هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناه ووسط سيناء.

تكاثر السحب المنخفضة

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما أشارت الهيئة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناه وخليج السويس ووسط سيناء.

ومن المتوقع غدًا سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا وتصل إلى حد السيول على محافظة شمال سيناء، وقد تُسجّل القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 26 درجة مئوية.

تجنب الأمطار وارتداء الملابس الشتوية

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة الابتعاد عن مخرات السيول، وتجنب القيادة وقت سقوط الأمطار، والاحتماء في مداخل العقارات وعدم الوقوف أسفل اللافتات المعدنية أو الأشجار.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.