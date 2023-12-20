الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف حالة طقس أول أيام الشتاء.. متى يبدأ الفصل الشتوى رسميًا؟

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية د. منار غنيم، حول طقس أول أيام الشتاء، على حدوث بعض التقلبات الجوية خلال الأسبوع الأول من الشتاء، والذي يبدأ رسميًا بعد غدٍ الجمعة 22 ديسمبر.

كيف يكون طقس أول أيام الشتاء؟ 

أوضحت  منار غانم،  في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنَّ أهم هذه التقلبات نشاط لرياح مُثيرة للرمال والأتربة، وزيادة كميات الأمطار على المناطق الساحلية المطلّة على البحر.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنَّ أكثر المناطق التي تتأثر بالتقلبات الجوية هي المناطق الساحلية المطلّة على البحر المتوسط، فضلًا عن انخفاض قيم درجات الحرارة  على مدار الأيام المُقبلة.

وأشارت "غانم" إلى أنَّ غدًا الخميس وبعد غدٍ الجمعة، تشهد البلاد موجة شديدة من الأتربة والرمال المصحوبة برياح شديدة على بعض المناطق المكشوفة بالمحافظات المُختلفة.

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وتابعت أنه وفقًا للأقمار الصناعية يعود الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من الإثنين المُقبل، حيثُ تهدأ الرياح والأتربة المثيرة للرمال، مع  استمرار هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة.

 

حالة طقس الخميس

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية د. منار غنيم، إنَّ البلاد تتأثر غدًا بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وأيضا منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط مما يؤثر بالكتل الهوائية الجنوبية أو الصحراوية.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على فرص لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة تمامًا على أي أعمال أو أنشطة، تنحصر  في بعض الأماكن من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

 

حالة طقس الخميس.. شبورة ورياح مثيرة للرمال

وأوضحت استمرار تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات خلال فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، فضلًا عن نشاط للرياح، بسرعات تتراوح من 30 إلى 40 كيلو مترا على الساعة باختلاف المناطق.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية   حول حالة طقس غدًا الخميس إلى أنَّ نشاط رياح مُثيرة للرمال والأتربة على الأماكن أو المناطق المكشوفة الموجودة في القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والشمال، والتي تؤدي إلى انخفاض وتدهور الرؤية الأفقية في الصحراء الغربية وسواحلنا الشمالية الغربية.

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