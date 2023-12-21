الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد تُحذر من طقس الجمعة: رياح مثيرة للرمال والأتربة

الطقس
الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الجمعة، نشاطً للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد غدً الجمعة، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع غدا، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (60% تقريبا) تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا)، وحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل الى مضطرب ارتفاع الموج ( 3:2 متر البحر الأحمر معتدل ارتفاع الموج (2.25:1.5 متر).
 

الأرصاد تحذر من رياح شديدة.. تعرف على درجات الحرارة غدًا الخميس

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حالة الطقس اليوم.. غطاء سحابي و"الأرصاد" تكشف ملامح أول أيام فصل الشتاء

درجات الحرارة المتوقعة 

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: 

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

حالة الطقس اليوم 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع خلال الطقس اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 20 درجة مئوية، وذلك بالتزامن مع بداية فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ غدا الجمعة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه يستمر الغطاء السحابى على شمال البلاد، حيث يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، مشيره إلى أن الفرصة مهيأة خلال الطقس اليوم لسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلال جبال البحر الأحمر.

وناشدت هيئة الأرصاد، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل، مشيره إلى الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار هى نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، والذى يؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وتواصلت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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حالة الطقس اليوم.. غطاء سحابي و"الأرصاد" تكشف ملامح أول أيام فصل الشتاء

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