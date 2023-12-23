الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد 24 ديسمبر 2023

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد 24 ديسمبر 2023 في محافظات مصر حيث أكدت وجود نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء الباردة تسيطر على البلاد، مضيفة أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم السبت 22 درجة مئوية، إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا الأحد

أكد خبراء هيئة الأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد 24 ديسمبر 2023 على وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة البكرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أن السبت يشهد نشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث 50% تقريبًا.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر.

وتابعت الهيئة أن الملاحة البحرية تكون معتدلة على البحر الأحمر، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

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