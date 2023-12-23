حالة الطقس اليوم السبت 23-12-2023| درجات الحرارة فى محافظات مصر

نعرض حالة الطقس اليوم السبت 23-12-2023| درجات الحرارة في محافظات مصر، وفقًا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية والذي تصدره بشكل يومي ويرغب في متابعته الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية للتأقلم على طبيعة الحالة الجوية في محافظة إقامته، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في شهور فصل الشتاء.

حالة الطقس اليوم السبت 23-12-2023

حالة الطقس اليوم السبت 23-12-2023| درجات الحرارة في محافظات مصر محور اهتمام كبير من المواطنين في كافة بقاع الجمهورية، وذلك لمعرفة طبيعة الملابس التي يرتدونها خلال اليوم وفقًا لطبيعة نشاطهم خارج المنزل والتي جاءت كما يلي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات القاهرة الكبرى تشهد نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال والتي تؤدي إلى تدهور في الرؤية الأفقية على مناطق في العاصمة على فترات متقطعة مع طقس معتدل نوع ما خلال ساعات النهار وباردًا خلال ساعات الليل مع احتمالية سقوط أمطار متوسطة بنسبة 60% تقريبًا لتهدئة الجو.

وحذرت الهيئة المواطنين من توخي الحذر أثناء القيادة وزيادة مسافات الأمان بين السيارات والمركبات خاصة بالتزامن مع الرياح والأمطار، وذلك لعدم وقوع أي حوادث من شأنها إهدار مزيد من الأرواح والخسائر المادية والمعنوية.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أعلنت الأرصاد الجوية عن وجود نواتين عنيفتين تضربان محافظة الإسكندرية خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتكون غزيرة في بعض الأحيان، فضلًا عن نشاط حركة الرياح واضطراب حركة الملاحة.

وتنتهي الندوة الأولى والتي تسمى نوة الفيضة يوم 23 ديسمبر عقب استمرارها لمدة 5 أيام متواصلة ويصاحبها سقوط أمطار ونشاط حركة الرياح شماليًا غربيًا.

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة في القاهرة 22.. 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة في كفر الشيخ 21.. 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة في المنوفية 22.. 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة في دمياط 22.. 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة في بورسعيد 22.. 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة في السويس 22.. 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة في الإسكندرية 21.. 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة في الفيوم 22.. 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة في بني سويف 23.. 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة في أسيوط 24.. 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة في الأقصر 26.. 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة في أسوان 27.. 15 درجة مئوية.