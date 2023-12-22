الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارًا وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء

حالة الطقس فى مصر
حالة الطقس فى مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

 أمطار خفيفة إلى متوسطة 

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، فيما من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

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الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

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"الأرصاد": استمرار انخفاض الحرارة والتقلبات الجوية ونشاط للرياح اليوم

القاهرة 20 14

العاصمة الإدارية 19 12

6 أكتوبر 19 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 20 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 12

دمياط 22 14 

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 21 13

السويس 22 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 23 13

نخل 20 04

كاترين 15 02

الطور 24 14

طابا 20 14

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 20 13

مطروح 21 12

السلوم 21 11

سيوة 20 09

رأس غارب 24 15

الغردقة 24 16

سفاجا 25 16

مرسى علم 25 17

الشلاتين 25 21

حلايب 23 20

أبورماد 25 20 

رأس حدربة 25 21

الفيوم 20 09

بني سويف 20 09

المنيا 20 08

أسيوط 20 08

سوهاج 21 11

قنا 22 12 

الأقصر 22 13

أسوان 23 13

الوادى الجديد 22 08

أبوسمبل 22 13

العظمى الصغرى أمطار خفيفة إلى متوسطة طقس لطيف نهارا الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى

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