الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد 17 ديسمبر في مصر خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأحد 17 ديسمبر طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وكشفت عن تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، محذرة من انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد 17 ديسمبر في مصر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، حيث أكدت على وجود شبورة مائية في ساعات الصباح المبكر وقد تكون كثيفة في بعض الأحيان على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وتشهد حالة الطقس اليوم الأحد أجواء لطيفة في النهار بينما تكون باردة في الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد 17 ديسمبر في مصر

خريطة سقوط الأمطار اليوم الأحد 17 ديسمبر في مصر

وأعلنت الأرصاد أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية سقوط الأمطار الخفيفة وعلى فترات متقطعة، كما تنشط رياح مثيرة للأتربة على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد 17 ديسمبر في مصر

حالة البحرين المتوسط والأحمر

حالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الأمواج 2.5 متر والرياح جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وخفيفة، وارتفاع الأمواج 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة: العظمى 24  الصغرى 16، العاصمة الإدارية: العظمى  24 الصغرى  14، بنها: العظمى 23 الصغرى  15، دمنهور: العظمى 24 الصغرى 15، وادي النطرون: العظمى 22 والصغرى  14، كفر الشيخ: العظمى 24 الصغرى 15، المنصورة: العظمى 24 الصغرى 14، الزقازيق: العظمى 23 الصغرى  15، شبين الكوم: العظمى 24 الصغرى  15، طنطا: العظمى 23 الصغرى  15، دمياط: العظمى 23 الصغرى  14، المنيا: العظمى 26   الصغرى 10، أسيوط:العظمى 27   الصغرى 10، سوهاج:العظمى 29  الصغرى 12، قنا: العظمى 30  الصغرى 13، الأقصر:العظمى 30  الصغرى 14، أسوان:العظمى 31 الصغرى 16.

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