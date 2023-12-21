الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": استمرار انخفاض الحرارة والتقلبات الجوية ونشاط للرياح اليوم

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة أننا نشهد حالة انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم بمعدل درجتين عن الأمس، بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي.

درجة الحرارة الصغرى بين 12 و13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” عبر dmc، إن قيم درجات الحرارة تنخفض خلال فترات الليل خاصة في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر، إذ تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 12 و13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، أما بعض المناطق في محافظات الصعيد تصل إلى 8 درجات مئوية، وبالتالي أجواء باردة على معظم محافظات الجمهورية.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من أقصى غرب البلاد، لافتة إلى استمرار التقلبات الجوية ونشاط الرياح المثير للأتربة والرمال حتى غدا الجمعة.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى
القاهرة 20  13
العاصمة الإدارية 19  12
6 أكتوبر 19  12
بنهــــا 20  13
دمنهور 20  13
وادي النطرون 19  12
كفر الشيخ 19  12
المنصورة 20  13
الزقازيق 20  13
شبين الكوم 20  13
طنطا 19  12
دمياط 22  15 

القاهرة كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية الطقس حالة الطقس سقوط أمطار

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