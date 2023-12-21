شبورة وأمطار خفيفة.. "الأرصاد": انخفاض طفيف للحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة اليوم

قالت هيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس اليوم يشهد نشاطًا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبًا).

انخفاض طفيف في درجات الحرارة

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر ودرجات الحرارة

وتكون حالة البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج (2.5:2 متر)، والبحر الأحمر خفيف ارتفاع الموج (1:0.5 متر).



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس تكون كالتالي:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13،

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12،

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12،

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 14،

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.

وكانت قد وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددًا من النصائح الهامة للمواطنين، وذلك استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، والذى يبدأ غدًا الجمعة، حيث ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خاصة فى ساعات الليل المتأخرة وفى الصباح الباكر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد انخفاضًا فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء، وتصل معها درجات الحرارة الصغرى على القاهرة على سبيل المثال بنهاية الأسبوع لـ13 درجة.