الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء|الأرصاد تُحذر من طقس الجمعة.. والأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

لا يفوتك هذا المساء| الرئيس يحذر من خطورة استمرار الأوضاع فى غزة.. وتفاصيل معاينة حريق مصحة نفسية بالشروق

 

ـ رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

أرسل نادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، يطلب فيه تأجيل مباراتي الفريق في بطولة كأس سوبر الأبطال المصري لمدة 24 ساعة فقط، للمزيد اضغط هنا.

 

ـ سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

أعلنت الشرطة التشيكية الخميس أنّ مسلّحًا قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي في وسط براغ قبل أن يتمّ "القضاء عليه"، للمزيد اضغط هنا.

 

ـ في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

أسابيع من البحث والتّتبع من مباحث آداب الجيزة لإمبراطورة الدعارة وكباريهات شارع الهرم نهى الدكر الصادر لها قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة انتهت بإلقاء القبض عليها داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي، للمزيد اضغط هنا.

 

ـ توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى سبق إقرارها، للمزيد اضغط هنا.

 

ـ الأرصاد تُحذر من طقس الجمعة: رياح مثيرة للرمال والأتربة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الجمعة، نشاطً للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، للمزيد اضغط هنا.

لا يفوتك هذا المساء الأرصاد الجمعة الاهلى سوبر الأبطال

مواد متعلقة

لا يفوتك هذا المساء| كواليس القبض على إمبراطورة كباريهات الهرم.. وتفاصيل JN.1 البديل الناشئ لـ"كوفيد- 19"

لا يفوتك هذا المساء|فصائل فلسطينية تؤكد مقتل 8 جنود إسرائيليين.. وحزمة إجراءات صارمة لـ"ملاحقة الغشاشين"

الأكثر قراءة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. إسرائيل تعيش موجات هجرة عكسية.. خبراء: رجال الأعمال يبحثون عن دول آمنة

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر