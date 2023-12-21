لا يفوتك هذا المساء|الأرصاد تُحذر من طقس الجمعة.. والأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

ـ رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

أرسل نادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، يطلب فيه تأجيل مباراتي الفريق في بطولة كأس سوبر الأبطال المصري لمدة 24 ساعة فقط، للمزيد اضغط هنا.

ـ سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

أعلنت الشرطة التشيكية الخميس أنّ مسلّحًا قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي في وسط براغ قبل أن يتمّ "القضاء عليه"، للمزيد اضغط هنا.

ـ في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

أسابيع من البحث والتّتبع من مباحث آداب الجيزة لإمبراطورة الدعارة وكباريهات شارع الهرم نهى الدكر الصادر لها قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة انتهت بإلقاء القبض عليها داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي، للمزيد اضغط هنا.

ـ توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى سبق إقرارها، للمزيد اضغط هنا.

ـ الأرصاد تُحذر من طقس الجمعة: رياح مثيرة للرمال والأتربة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الجمعة، نشاطً للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، للمزيد اضغط هنا.