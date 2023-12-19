توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى سبق إقرارها.

صفقة بيع فنادق تاريخية

ووفقا لمصدر حكومى، تشمل الصفقة المبرمة بين الحكومة والقطاع الخاص، 7 من الفنادق التاريخية المملوكة لشركة إيجوث وهى فندق شتيجنبرجر نايل بالاس بالقاهرة والإسكندرية، موفينبيك بأسوان، ماريوت مينا هاوس بالقاهرة، ماريوت بالقاهرة عمر الخيام، وينتر بالاس بالأقصر، وأولد كتراكت بأسوان، بالإضافة إلى 5 فنادق إضافية جاري تجهيزهم للطرح، وذلك بهدف ضخ رأس مال فى هذه الفنادق لتطويرها ورفع كفاءتها مما من شأنه المساهمة فى تعظيم العائد من تلك الفنادق فضلًا عن تنمية القطاع السياحى، مؤكدًا أنه تم اتباع طرح تنافسى لاختيار أفضل عرض واستغرقت عملية الطرح والترسية نحو 6 أشهر.

شركة عالمية لتقييم الفنادق

وتلقى الصندوق السيادى عروض الشراء من المستثمرين المهتمين، وتم تأهيل العروض المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى وجهاز قطر للاستثمار، وتم التفاوض معهما لتحسين التقييم المقدم، وكذا تحسين صيغة الشراكة، إلى أن تم اختيار تحالف يضم شركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى ويصل حجم الاستثمار من قبل المجموعة 705 ملايين دولار بشكل أولي قبل أن يرتفع لمليار دولار بعد رفع نسبة الاستحواذ على حصة من الشركة المالكة للفنادق.

تفاصيل عمليات الطرح والترسية

بدأ الإعداد لعملية الطرح منذ أكتوبر 2022، حينما تم استيفاء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة لإجراء تقييم عادل للفنادق، وتعيين شركة HVS العالمية للبدء فى عملية تقييم الأصول، وفى ديسمبر 2022 أتاحت غرفة البيانات للمستثمرين المحتملين تقديم أفضل عروض شراء ملزمة للصناديق ووضع محددات عملية الطرح، وفى يناير 2023 تم إصدار المسودة النهائية من تقارير التقييم وعرضها على المستثمرين ضمن عملية التفاوض فى عملية الطرح.

أما فى فبراير الماضى، تلقى الصندوق السيادى عروض شراء من المستثمرين المهتمين، ثم تم تأهيل العروض المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى وجهاز قطر للاستثمار فى يونيو من العام نفسه، والتفاوض معهما لتحسين التقييم المقدم، وكذلك تحسين صيغة الشراكة، وقد تلقى الصندوق العروض النهائية المعدلة، إلى أن يتم توقيع العقد غدا، يعقبه مؤتمر صحفى عالمى، يشرح خلاله رئيس الوزراء ما تم فى برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح فى الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التى تم التوقيع عليها.