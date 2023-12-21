سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

أعلنت الشرطة التشيكية الخميس أنّ مسلّحًا قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي في وسط براغ قبل أن يتمّ "القضاء عليه".

وقالت الشرطة عبر منصة "إكس"، "تمّ القضاء على المسلّح!!! ويجري حاليًا إخلاء المبنى وهناك عدّة قتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث".

أعلنت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية مقتل عشرة أشخاص بالرصاص في جامعة ببراغ الخميس وإصابة نحو ثلاثين آخرين قبل أن تردي الشرطة المسلح.

وقالت المتحدثة باسم الإسعاف يانا بوستوفا للتلفزيون التشيكي العام "في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلاً في مكان الحادثة، من بينهم المسلح".