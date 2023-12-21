الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

جريدة الدستور

أعلنت الشرطة التشيكية الخميس أنّ مسلّحًا قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي في وسط براغ قبل أن يتمّ "القضاء عليه".

وقالت الشرطة عبر منصة "إكس"، "تمّ القضاء على المسلّح!!! ويجري حاليًا إخلاء المبنى وهناك عدّة قتلى وعشرات  الجرحى في مكان الحادث".

أعلنت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية مقتل عشرة أشخاص بالرصاص في جامعة ببراغ الخميس وإصابة نحو ثلاثين آخرين قبل أن تردي الشرطة المسلح.

وقالت المتحدثة باسم الإسعاف يانا بوستوفا للتلفزيون التشيكي العام "في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلاً في مكان الحادثة، من بينهم المسلح".

 

الأكثر قراءة

عاجل.. بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

مع التقلبات الجوية.. كيف تحمى نفسك من نزلات برد الشتاء؟

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة