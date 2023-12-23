بسبب الطقس.. سقوط أجزاء من عقار قديم بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية

شهدت منطقة الجمرك غرب محافظة الإسكندرية، سقوط أجزاء من عقار بناء قديم بشارع سيدي خضر العطعان؛ بسبب الطقس السيئ وهطول الأمطار على المحافظة دون إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجرءات اللازمة حيال الواقعة، ووضع حواجز حديدية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من العقار رقم 2 سيدي خضر الطعان، وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم ومسؤولي الحي ووحدة الإزالة على الفور إلى موقع العقار.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن أن العقار، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وصادر له قرار رقم 44 لسنة 2022 بالهدم الجزئي للطابق الرابع وترميم من الأرضي حتى الدور الثالث، وسقوط جزء من شرفة الطابق الرابع دون إصابات بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة، وعلى الفور، تم اتخاذ اللازم حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.