"الأرصاد" تحذر من سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة وتكشف موعد تحسن الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا شهدنا خلال هذه الأيام نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والرمال في أغلب محافظات شمال البلاد، بالإضافة لسقوط الأمطار على الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة dmc، أنه من المتوقع استمرار هذه الظواهر اليوم وسرعة الرياح ما بين 35 إلى 45 كم في الساعة، وهذا ما يجعلنا نشعر ببرودة الجو وانخفاض درجات الحرارة، كما أنها مثيرة للأتربة في شرق البلاد ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وتابعت، أنه يوجد استمرار لسقوط الأمطار على المناطق المطلة على البحر المتوسط وتحديدًا سواحلنا الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري وتكون ما بين خفيفة لمتوسطة متقطعة على مدار اليوم مع استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 20 درجة مئوية، ومع نشاط الرياح ستشعر بأنها أقل، ومتوقع استمرار ذلك غدًا الأحد.

موعد تحسن الطقس

وأكدت أنه مع يوم الإثنين تبدأ الأحوال الجوية في الاستقرار وتعود الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير في فترة الصباح الباكر.