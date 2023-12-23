أسباب انسداد المسام في فصل الشتاء وطرق العلاج 2024

انسداد المسام من أكثر الأمراض الجلدية الشائعة التي يصاب بها الكثير من الأشخاص في فصل الشتاء، ويواجه الجلد تحديات فريدة من نوعها يمكن أن تؤدي إلى انسداد المسام.

أسباب انسداد المسام في فصل الشتاء

ويمكن للهواء البارد والجاف أن يجرد البشرة من رطوبتها الطبيعية، مما يدفع البشرة إلى إنتاج المزيد من الزيت للتعويض، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام المرطبات الثقيلة ومنتجات العناية بالبشرة في الطقس البارد قد يساهم في احتقان المسام.

ووفقًا لموقع “timesofindia” نرصد لكم في هذا التقرير تفاصيل أسباب انسداد المسام في فصل الشتاء وطرق العلاج للوقايه، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

أسباب انسداد المسام في فصل الشتاء وطرق العلاج للوقايه

أسباب انسداد المسام في فصل الشتاء وطرق العلاج للوقاية 2024

هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى إصابه الجلد بـ انسداد المسام إليكم أبرزهم:

1 - تراكم البكتيريا والجراثيم على البشرة: ويمكن أن يحدث هذا بسبب ملامسة الهاتف الذكي للوجه ويؤدي إلى ظهور حب الشباب.

2 - تناول الأطعمة الدهنية: حيث أن الزيوت المشبعة الموجودة بالأطعمة الدهنية والمقلية تؤدي إلى انسداد المسام وتراكم الدهون على البشرة.

سبب انسداد المسام في فصل الشتاء

3 - طبقات الجلد الميت: في حالة عدم الاعتناء بالبشرة يوميًا، تتراكم طبقات الجلد الميت عليها مسببة انسداد المسام.

4 - قلة شرب الماء: تؤدي إلى الإصابه بجفاف الجلد وينتج عنه ظهور البثور وحب الشباب وتشقق الجلد.

5 - الإكثار من استخدام مستحضرات التجميل: فهناك أنواع تؤثر على البشرة بالسلب، كما أن عدم تنظيف البشرة جيدًا بعد تطبيق المكياج يسبب انسداد المسام.

أسباب انسداد المسام في فصل الشتاء وطرق العلاج للوقايه

طرق العلاج للوقايه من انسداد المسام 2024

1 - غسل الوجه مرتين يوميًا وذلك بإستخدام الغسول المناسب لنوع بشرتك.

2 - عدم ملامسة الهاتف الذكي للوجه، فهو أحد طرق نقل البكتيريا للوجه، لذلك يفضل استخدام السماعة عند التحدث في الهاتف.

3 - شرب الماء فهو يساعد على ترطيب الجلد.

4 - الاستحمام بعد ممارسة الرياضة أو أي عمل شاق ومجهود كبير يسبب التعرق، لأن البكتيريا ستبقى عالقة على الجلد وتنمو وتنتشر بصورة سريعة.

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