السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد حفلات رأس السنة 2024: منهم الكينج محمد منير وفرقة مسار إجباري

رأس السنة
رأس السنة

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2023 ويهتم فيه المصريين بمعرفة مواعيد الحفلات الفنية لنجوم الوطن العربي احتفالًا بالكريمساس.

مواعيد حفلات رأس السنة 2024

 ويهتم المواطنين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالبحث عن مواعيد حفلات رأس السنة 2024، ويرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية.

 

حفل الفنانة نوال الزغبي

ستحيي الفنانة نوال الزغبي حفلًا غنائيًا ضخمًا بمناسبة رأس السنة وليلة الكريمساس، في يوم 31 ديسمبر بألمانيا، من خلال حفل جماهيري كبير، وروجت للحفل عبر تدوينة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «أكس»، قائلة: «لا أستطيع الانتظار للاحتفال بليلة رأس السنة 2023-2024 معكم في ألمانيا». 

حفل شيرين عبد الوهاب في رأس السنة 2024

وستغني المطربة شيرين عبدالوهاب في حفل خاص لها في رأس السنة والاحتفال بأعياد الكريسماس في لبنان يوم 28 ديسمبر الجاري، ولكن قد أعلنت الجهة المنظمة للحفل تأجيلها نظرًا لتصاعد الأحداث الجارية في غزة ولبنان.

 مواعيد حفلات رأس السنة 2024

 

حفل الفنان مدحت صالح

يحتفل الفنان مدحت صالح، مع جمهوره في ليلة رأس السنة في وقت الكريمساس بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحفل رأس السنة2024، والتي سيغني فيها أشهر أغانية التي يحبها الجمهور:" المليونيرات، قولولها، كوكب تانى، حبيبي ياعاشق، النور مكانه في القلوب، جاى على نفسك".

حفل الفنان أحمد شيبة

يشارك المطرب أحمد شيبة في حفل رأس السنة بدار المشاة في مدينة نصر، وتشاركه الأداء المطربة أمينة وسيقدما الثنائي عدد من الأغاني الشعبية التي تمني الجمهور سماعها منهم لايف، وتعلقوا بها منها “الحنطور لأمينة”، و"آه لو لعبت يا زهر" لشيبة.

 

حفل الفنان إيهاب توفيق

وفي ليلة رأس السنة، يحيي المطرب إيهاب توفيق الحفل في أحد الفنادق بالقاهرة، بعدما توقف مدة عن الغناء وإلغاء الحفلات الغنائية الخاصة به بعد المجازر الإسرائيلية التي حدثت في فلسطين.

 

الكينج محمد منير وفرقة مسار إجباري

يعود الكينج محمد منير للغناء بعد توقف دام 4 أشهر، إذ يشارك فرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو في حفل يوم 31 ديسمبر بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.

 

واتفق نجوم الحفل على تخصيص جزء من إيراداته للتبرع لغزة وتوفير مساعدات إنسانية، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا بسبب الشعبية التي يتمتع بها محمد منير.

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