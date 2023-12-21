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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف معاشات يناير 2024 وقيمة زيادة المعاش السنوية

معاشات
معاشات

مع قرب بداية شهر يناير، يحرص المستفيدون من المعاشات لمعرفة موعد صرف معاشات يناير 2024 وقيمة زيادة المعاش عبر محرك البحث “جوجل”، حيث يبحث آلاف المواطنين عن ميعاد صرف معاشات شهر يناير لعام 2024، وذلك بسبب الزيادة الجديدة في المعاش، طبقا لما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد صرف معاشات يناير 2024 وقيمة زيادة المعاش

وتستعرض «الدستور» بهذا التقرير معرفة كل ما سيخص زيادة المعاشات 2024.

زيادة المعاشات يناير 2024

وكشف رئيس الهيئة القومية بالتأمينات الاجتماعية، خلال وقت سابق، أنه بداية من شهر يناير 2024، سوف يرتفع الحد الأدنى للمعاشات، لكي يكون 1300 جنيه بديلا من 1105 جنيهات، كما سيزداد الحد الأقصى للمعاشات، لكي يكون 10 آلاف جنيه، بديلا من مبلغ 8720 جنيهًا.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

ومن المقرر أن سيجرى صرف معاشات شهر يناير لعام 2024، وذلك ابتداءا من يوم الإثنين الموافق 1 من يناير 2024، وسيستمر لمدة حوالي 6 أيام، تنتهي في يوم السبت الموافق 6 من يناير 2024.

جدول صرف معاشات شهر يناير 2024

  • يومي 1 و2 يناير:  الفئة التي ستحصل على معاش أكثر من مبلغ 1000 جنيه، وذلك بالزيادة الجديدة.
  • يومي 3 و4 يناير:  الفئة التي تحصل على معاش أكثر من مبلغ 2000 جنيه، وذلك بالزيادة الجديدة
  • يومي 5 و6 يناير: الفئة التي تحصل على معاش أكثر من مبلغ 3000 جنيه، وذلك بالزيادة الجديدة.

قيمة الزيادة السنوية للمعاشات

ويشار إلى أن يكون قانون المعاشات والتأمينات، سينص على وجود زيادة سنوية للمعاشات، وستصل لنحو 15% كل عام، طبقا للمادة 35 من القانون لرقم 148 لسنة 2023.

كما ستُصرف زيادة للمعاشات الجديدة بشهر يوليو من كل عام، ولذلك ستكون زيادة المعاشات الجديدة يوم 1 من يوليو 2024 المقبل.

تطبق الزيادة.. رابط الاستعلام معاشات شهر يناير 2024 بالرقم القومي

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أماكن صرف معاشات شهر يناير 2023

وتوفر وزارة التضامن الإجتماعي في مصر لكبار السن، العديد من أماكن لصرف معاشات شهر يناير لعام 2024، وذلك تيسيرًا عليهم من عملية التكدس بالبريد، وقد جاءت كالتالي:

  • ماكينات الصرف الآلي«ATM» المنتشرة في كل المحافظات.
  • ومنافذ البريد المصري.
  • والمحافظ الإلكترونية لشبكات الهواتف المحمولة.
  • ومنافذ شركة «فوري».
  • جميع فروع بنوك والبنوك التجارية.

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