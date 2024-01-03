الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عقب اغتيال العارورى القيادى بحماس.. حزب الله يتبنى 10 هجمات على إسرائيل

هجمات حزب الله
هجمات حزب الله

أعلنت جماعة حزب الله في لبنان مسئوليتها عن عشرة هجمات مُنفصلة على شمال إسرائيل اليوم، أربعة منها في الساعة الأخيرة، وبحسب ما أعلنته الحركة اللبنانية في تصريحاته، فإنه أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع للجيش على طول الحدود، ولكن في بعض الهجمات، أصابت القذائف مجتمعات إسرائيلية في شمال إسرائيل.

 

فيما قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية إنه لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات من قبل الجيش الإسرائيلي عن تلك العمليات.

 

 وتأتي الهجمات الأربع الأخيرة التي نفذتها الحركة في أعقاب الاغتيال الإسرائيلي المزعوم لنائب زعيم حماس صالح العاروري في بيروت، وتعهد حزب الله بالرد على الغارة الجوية القاتلة.

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عقب اغتيال العارورى القيادى بحماس.. حزب الله يتبنى 10 هجمات على إسرائيل

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