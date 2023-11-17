الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد فقدان فاتن الحلو لوزنها.. أمراض خطيرة تصيبك بالنحافة المفاجئة

فاتن الحلو
فاتن الحلو

تصدرت مدربة الأسود فاتن الحلو تريند البحث خلال الساعات الماضية.

وظهرت مدربة الأسود فاتن الحلو، بعد تعرضها لوعكة صحية بجسم نحيف ويظهر في آخر ظهور لها أنها فقدت الكثير من الوزن ويظهر على ملامحها أعراض النحافة المفاجئة إثر ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم.

وتزامنًا مع تصدر مدربة الأسود فاتن الحلو التريند بسبب تغير شكلها، نرصد لكم في هذا التقرير معلومات وتفاصيل لا تعرفها عن أسباب النحافة المفاجئة، وفقًا لموقع "Verywell Health".

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فقدان الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.. فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

أمراض تصيبك بـ النحافة المفاجئة

أحد أسباب النحافة الإصابة بخلل ما في وظيفة الجسم أو الإصابة بمرض معين أدى الى نقصان الوزن السريع أو النحافة، ويشمل ذلك:

بعد ظهور فاتن الحلو فاقدة للوزن.. أمراض خطيرة تصيبك بـ النحافة المفاجئة

1 - فرط نشاط الغدة الدرقية، أو الإفراط في علاج الغدة الدرقية.
2 - الإصابة بالسرطان.
3 - الإصابة بأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد. 
4 - اضطرابات في الغدد وإفراز الهرمونات كما يحدث في مرض أديسون أو مرض السكري، وتحديدًا في الحالات غير المشخصة والتي لا تلقى عناية خاصة.
5 - التهابات مزمنة، مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي، أو الذئبة.
6 - الإصابه بأمراض القناة الهضمية، مثل: قرحة المعدة - داء الأمعاء الالتهابي.
7 - الإصابه بالاضطرابات الهضمية المختلفة التي تشمل حساسية القمح وعدم تحمل اللاكتوز.
8 - الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
9 - الإصابه لعدوى بكتيرية، أو فيروسية، أو طفيلية، مثل: التهابات المعدة - والأمعاء - والسل.

متى تصبح النحافة مشكلة طبية؟

1 - التذبذب المستمر في نقصان الوزن.
2 - فقدان غير مقصود للوزن وبما يزيد عن 5% من وزن وخلال مدة زمنية تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهر.
3 - المعاناة من أعراض أخرى بجانب فقدان الوزن، مثل:
4 - الشعور بالتعب.
5 - فقدان الشهية.
6 - شحوب لون البشرة.
7 - تغير في معدل وطبيعة التبول والإخراج.

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