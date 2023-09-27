اشترت 20 فستانًا و4 مايوهات.. كيف استعدت نادية لطفى لفيلم «حبى الوحيد»؟

تزخر السينما المصرية بكثير من الأعمال الفنية التي تخفى وراءها من الكواليس ومن ضمن هذه الأفلام "حبى الوحيد "بطولة الفنان عمر الشريف والنجمتان نادية لطفى وشويكار.

وبحسب ما نشرته مجلة الكواكب في إحدى أعدادها، فقالت:" لاول مرة أرتدت نادية لطفى المايوه على الشاشة فى فيلم "حبى الوحيد " وقد عارضت بشدة عندما طلب منها كمال الشيخ مخرج الفيلم أرتداء المايوه والوقوف به أمام الكاميرا، ولكنه أقنعها أن هذا فى صالح الفليم وصالحها كنجمة كانت مشاهد الحب بين لطفى وعمر الشريف عنيفة الى درجة أن العاملين معهما فى الاستديو أعتقدوا أن بينهما قصة حب".



مدرسة تدريب على الطيران الجوى

وأوضحت المجلة: قبل الشروع فى تصوير الفيلم التحقق الشريف بمدرسة التدريب الجوى بشركة مصر للطيران وتعلم قيادة الطائرات استغرق تصوير مشاهد الفيلم فى الطائرة الخاصة التى أستاجرها جمال الليثى لهذا الغرض 15 رحلة بين القاهرة ودمشق.



وحضرت بكاكاراسا نجمة زازبار الأولى من الهند على ظهر أحدى الطائرات بعد أن حضر ت مهرجانا سينئمائيا هناك، ورآها كمال الشيخ فأعجب بها وعرض عليها القيام بدور خطيبة عبد المنعم إبراهيم فى " حبي الوحيد " ورحبت نجمة زازيار بالدور، ورفضت أن تتقاضى عليه أجرا، وأبدت إعجابها الشديد بأفلامنا.

ودعت النجمة نادية لطفى لزيارة زنزيار، والغريب أن عبد المنعم إبراهيم أحبها فعلا وطلب يدها، وذهب يودعها فى المطار ولم يهدأ الا عندما قالت له أنها ستكتب له رساله بموافقتها بعد أن تستشير أهلها .

ويؤدى كمال الشناوى فى " حبى الوحيد " دور زوج معقد ، تزوج آمرأة لاتحبه فزاده هذا الزواج تعقيدًا، ترى كيف تخلص من العقد ؟

نادية لطفى تستعد لـ حبى الوحيد

وأشارت المجلة إلى أن نادية لطفى اشترت 20 فستانا و 4 مايوهات لكى تظهر بها فى الفيلم، وقالت فاتن حمامة عندما شاهدت الفيلم فى عرض خاص أن نادية لطفى قد أدت مشاهد الحب فيه بروعة ورقة

95 % من مناظر الفيلم صورت على الطبيعة فى الفيوم والقناطر الخيرية ومصر الجديدة والمطرية ومطار القاهرة الدولى ومطار بيروت، صبرى عزت كتب القصة عن واقعية واشترك معه على الزرقانى فى إعطائها اللمسات الواقعية الاصيلة بكتابته للسيناريو.

مسابقة جوائز الأفلام

وقرر كمال الشناوى أن يدخل مسابقة جوائز الأفلام بدوره فى " حبى الوحيد" إذ هو يعتقد أنه أحسن ادواره الفنية على كثرة ما أدى من أدوار، واجمع كل الذين شاهدوا الفيلم فى العرض الخاص على أن عمر الشريف هو فتى الشاشة الأول بلا منازع.

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