الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكراه.. مَن هى الفنانة التي صفعت رشدي أباظة بسبب الغيرة؟

رشدي أباظة
رشدي أباظة

يصادف اليوم ذكرى ميلاد دنجوان السينما المصرية الفنان الراحل رشدي أباظة الذي ولد في نفس هذا اليوم من العام 1926، ورحل عن عالمنا في 27 يوليو 1980 عن عمر ناهز 53 عامًا.

ولقّب رشدي أباظة بدنجوان السينما؛ لأنه كان عاشقًا للسيدات الجميلات ويملك العديد من القصص والمواقف التي من خلالها يقدر على إيقاع جميلات الزمن الجميل في حبه، وكان للدنجوان طرقًا لإيقاع السيدات في حبه لأنه يمتلك خفة الظل وبه كل الصفات التي تحلم بها النساء.

من ضمن أحد المواقف التي تعرض لها ورواها الدنجوان رشدي أباظة هى أنه تعرض للصفع على يد فنانة بسبب غيرتها الشديدة عليه، وفي اسطور التالية نرصد لكم القصة:

مَن هى الفنانة التي صفعت رشدي أباظة بهدف الغيرة؟

تحدث رشدي أباظة خلال لقاء تلفزيوني سابق أن أول حدث يحدث له وهو تعرضه للصفع على يد الفنانة كاميليا التي دخلت إلى الأوبرج ووجدته يجالس سيدة، فهجمت علي وصفعته على وجه مرتين.

أضاف أباظة أنه أول مرة يتعرض لهذا الموقف وهو التعرض للصفع، لكن لم يستطع رد الصفعة؛ لأنها هى المرأة الجميلة التي يحبها، وواصل الضحك على موقف كاميليا لشعورها بالغيرة ومن ضمن تصريحاته أن الفنانة كاميليا شخصية صريحة جدًا من ناحية المشاعر ولا تستطيع تغير مشاعرها.

ومن ضمن المواقف التي كانت ما بين رشدي وكاميليا أنها أبتعدت عنه 3 أيام وتركته دون سؤال أو كلام، ما أغضب أباظة جداً بسبب هذا الموقف وذهب لبيتها وتصرف بغضب شديد قائلاً:"أنت يا ست.. إزاي بتقولي انك بتحبيني ولا تسأليش عني 3 أيام"، لتعلمه كاميلا درساً قوياً في الحب.

رشدي أباظة دنجوان السينما الراحل رشدي أباظة الفنان رشدي أباظة كاميليا

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