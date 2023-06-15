حقيقة نقص أدوية السكر والضغط فى الصيدليات

علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، على ارتفاع أسعار الأدوية نتيجة ارتفاع سعر الصرف، والنقص الحاد في عدد من الأدوية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إن هناك مخزونا من الأدوية يكفي من 3 لـ 6 أشهر.

وأضاف أن هناك متابعة دورية من الجهات المعنية لتوفير العملة الصعبة كأولوية لشراء الأدوية، موضحًا أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.

وأشار علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، إلى أن هناك بدائل للأدوية الناقصة في السوق، موضحًا أن متوسط الزيادات في أسعار الأدوية حوالي 15%، مؤكدًا أنه لا يوجد أي نقص في أدوية السكر والضغط في الصيدليات.