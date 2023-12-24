افتتاح دار ضيافة بالمجان للأطفال وذويهم بمستشفى سرطان برج العرب

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، دار الاستضافة الملحق بمستشفى برج العرب الجامعى والمخصص لاستضافة أطفال مرضى السرطان وذويهم بالمجان، بحضور د.علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شادي فاضل مدير مستشفى برج العرب، والدكتور رأفت نجا والدكتور أحمد نجا مسؤولي المشروع، وعدد من قيادات المجتمع السكندري، ورجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني والأعمال.

وقدم الدكتور قنصوه الشكر لمنظمات المجتمع المدني والأعمال اللذين ساهموا فى هذا العمل الإنساني العظيم، وتجهيز دار الضيافة على أعلى مستوى لاستضافة الأطفال وذويهم لحين تلقي العلاج الكيماوي والاشعاعي، لاسيما وأن معظم المترددين على المستشفى من خارج محافظة الإسكندرية ويجدون صعوبة في التردد على المستشفى.

وأكد رئيس الجامعة أن المجتمع المدني يعد شريك أساسي في دعم المستشفيات الجامعية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأعلن قنصوة عن تجهيز 3 مباني أخرين لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الأطفال وذويهم وتخفيفا عن المرضى من محافظة الإسكندرية أو القادمين من خارجها.

فيما أثنى د.علي عبد المحسن على دور منظمات المجتمع المدني والأعمال في ظهور هذا العمل الإنساني العظيم الي النور.

أشار عبد المحسن إلى أن مستشفى برج العرب تقدم خدمات صحية شاملة لأطفال مرضي السرطان وتعمل على تقديم الرعاية لهم من خلال كوادر طبية واطقم تمريض مؤهلة ومدربة للتعامل مع الأطفال وذويهم طبيًا ونفسيًا لتخفيف معاناتهم.

من جانبه أوضح د.أحمد نجا، الأستاذ المساعد لجراحة الأوعية الدموية بطب الإسكندرية، القائم على المشروع، أن الدار مكون من 5 طوابق ويحتوي على 15 غرفة، مشيرًا إلى الهدف من إنشاءها وهو توفير بيئة آمنة للطفل المصاب بالسرطان، حيث تستضيفه الدار هو وأحد ذويه، وتقدم له الإقامة المجانية من خلال فريق عمل مؤهل للتعامل مع الحالات المختلفة لافتًا إلى أنه تم تجهيز الدار بقيمة 3 ملايين جنيه.

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