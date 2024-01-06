تفاصيل شروط مسابقة التربية والتعليم 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن شروط مسابقة التربية والتعليم 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم في المسابقة.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بيان رسمي نُشر على الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، عن تفاصيل وموعد مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024-2025، ومن المقرر في 1 يناير 2024، عن بدء التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2024 للتعاقد مع عدد 11114 معلم مساعد بجميع المحافظات، خلال الفترة من 18 وحتى 31 من يناير الجاري.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

إليكم قائمة شروط مسابقة التربية والتعليم 2024 في السطور التالية للتقديم بالمسابقة:

1 - أن يكون محمود السيرة.

2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - الأ يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

4 - أن يجتاز الاختبار.

5 - أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

6 - اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبار والتدريبات الحكومية.

7 - التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم في البطاقة الشخصية.

8 - ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.

9 - أن يكون حاصلًا على مؤهل عال: كلية تربية (تعليم اساسي- تعليم ابتدائي).

10 - أن يكون حاصلًا على مؤهل عال: كلية تربية (معلم فصل).

11 - أن يكون حاصلًا على مؤهل عال: كلية تربية نوعية (تعليم اساسي- تعليم ابتدائي)

12 - أن يكون حاصلًا على مؤهل عال: كلية تربية نوعية (معلم فصل)

13 - ألا يقل التقدير عن مقبول.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

كيفية التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 إليكم الأوراق المطلوبة:

1 - الصورة الشخصية.

2 - الرقم القومي وجه أول سارية.

3 - الرقم القومي وجه ثاني سارية.

4 - المؤهل الدراسي.

5 - المؤهل الأعلى إن وجد.

6 - الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

7 - شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

8 - إيصال الإيداع البنكي.

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