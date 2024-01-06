السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل شروط مسابقة التربية والتعليم 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

مسابقة التربية والتعليم
مسابقة التربية والتعليم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن شروط مسابقة التربية والتعليم 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم في المسابقة.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بيان رسمي نُشر على الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، عن تفاصيل وموعد مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024-2025، ومن المقرر في 1 يناير 2024، عن بدء التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2024 للتعاقد مع عدد 11114 معلم مساعد بجميع المحافظات، خلال الفترة من 18 وحتى 31 من يناير الجاري.

txt

شروط التقديم في وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024 

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

إليكم قائمة شروط مسابقة التربية والتعليم 2024 في السطور التالية للتقديم بالمسابقة:

1 - أن يكون محمود السيرة.
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - الأ يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
4 - أن يجتاز الاختبار.
5 - أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
6 - اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبار والتدريبات الحكومية.
7 - التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم في البطاقة الشخصية.
8 - ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.
9 - أن يكون حاصلًا على مؤهل عال: كلية تربية (تعليم اساسي- تعليم ابتدائي).
10 - أن يكون حاصلًا على مؤهل عال: كلية تربية (معلم فصل).
11 - أن يكون حاصلًا على مؤهل عال: كلية تربية نوعية (تعليم اساسي- تعليم ابتدائي)
12 - أن يكون حاصلًا على مؤهل عال: كلية تربية نوعية (معلم فصل)
13 - ألا يقل التقدير عن مقبول.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

كيفية التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 إليكم الأوراق المطلوبة:

1 - الصورة الشخصية.
2 - الرقم القومي وجه أول سارية.
3 - الرقم القومي وجه ثاني سارية.
4 - المؤهل الدراسي.
5 - المؤهل الأعلى إن وجد.
6 - الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.
7 - شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
8 - إيصال الإيداع البنكي.

اقرأ أيضًا:

شروط التقديم في وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024 

لينك التسجيل في مسابقة البريد المصري والشروط والأوراق المطلوبة

شروط مسابقة التربية والتعليم مسابقة التربية والتعليم مسابقة التربية والتعليم 2024 شروط مسابقة التربية والتعليم 2024 التربية والتعليم

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|تفاصيل قداس عيد الميلاد المجيد.. ومسؤول بالأمم المتحدة: غزة أصبحت غير صالحة للسكن

في ذكرى ميلاد حاتم ذو الفقار.. الرومانسية أبرز صفات رجل الجدي

الفرق بين هبوط السكر والضغط وأبرز الأعراض للإصابة به

في ذكرى رحيل زينات علوي.. أنيس منصور: "أحسن راقصة بعد كاريوكا"

سعر الدولار اليوم في مصر 2024.. سعر الدولار في البنوك

طبيب يكشف لـ"الدستور" مدى خطورة الجدرى المائى على هذه الفئة

سعر الذهب btc اليوم الجمعة في مصر

فضل الصلاة على النبي اليوم الجمعة وأبرز الأدعية

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

حماس تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين من "المسافة صفر"

تنبيه عاجل من التعليم للمدارس بشأن تخصيص غرف عزل أثناء الامتحانات

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار