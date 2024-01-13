السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المبادرة الوطنية الفلسطينية: محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل خلقت نوعًا من الردع

مصطفى البرغوثي
مصطفى البرغوثي

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية خلقت نوعًا من الردع، بالرغم من استمرار الاحتلال في ارتكاب مجازره.

وأضاف البرغوثي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أننا نأمل أن يصدر قرار من محكمة العدل بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

موقف مصري صلب رافض لتهجير الفلسطينيين

وأكد أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية أن هناك موقفًا مصريًا صلبًا رافضًا لتهجير الفلسطينيين من القطاع، منوهًا بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ستتأثران في حال صدور قرار من محكمة العدل الدولية يدين الاحتلال.

وتابع: القيادة الإسرائيلية فشلت في الوفاء بما التزمت به، ولم تتمكن من القضاء على الفصائل الفلسطينية.

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