الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مفوض الأونروا يؤكد أن الحرب فى غزة جريمة إنسانية

غزة
غزة

قال حازم كمال، مراسل القاهرة الإخبارية من مطار العريش، إن المفوض العام لوكالة أونروا غادر مطار العريش الدولي متجهًا إلى مدينة رفح، حيث يعبر منها إلى مدينة غزة لرؤية الأوضاع على الأرض.

وأضاف كمال، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن المفوض العام أكد أن الحرب الدائرة في غزة جريمة تلطخ إنسانيتنا، لافتًا إلى أن ما شاهده العالم على الهواء لآلة القتل الإسرائيلية التي لم تميز بين بشر أو حجر أو حيوان، والجميع كانوا عرضة لألة القتل.

 

موظفي وكالة الأونروا قٌتل منهم 146 شخصًا 

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من مطار العريش، إلى أن موظفي وكالة الأونروا قُتل منهم 146 شخصًا منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، وسوف يذهب المفوض العام لوكالة الأونروا لرؤية حقيقة الأوضاع على الأرض، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاولة إيقاف الحرب في غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات لسكان القطاع.

غزة الحرب في غزة جريمة إنسانية مفوض الأونروا الأونروا القاهرة الإخبارية

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