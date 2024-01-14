الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أكثر إحصائية دموية بالتاريخ.. ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة بعد 100 يوم

الحرب الإسرائيلية
الحرب الإسرائيلية على غزة

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن وجود 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح مع وصول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى اليوم الـ100، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

إسرائيل ارتكبت جرائم حرب مروعة

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب مروعة ضحيتها بمعدل 1000 فلسطيني من غزة يوميًا في أكثر إحصائية دموية بالتاريخ الحديث للحروب، ونحو 92% من الضحايا في غزة من المدنيين، و12345 طفلًا و6471 امرأة و295 عاملًا في المجال الصحي، و41 من الدفاع المدني و113 صحفيًا.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن مليونًا و955 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم في قطاع غزة، دون توفر ملاجئ آمنة بنسبة 85% من إجمالي السكان، وأن إسرائيل تتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البنى التحتية في قطاع غزة، وجعله منطقة غير صالحة للسكان.

غزة ضحايا الحرب الإسرائيلية الحرب الاسرائيلية على غزة 100 يوم أكثر إحصائية دموية بالتاريخ

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