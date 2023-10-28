في ذكراه..كيف تزوج عز الدين ذو الفقار من سيدة الشاشة فاتن حمامة؟

يصادف اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار، فهو من مواليد 28 أكتوبر عام 1919، ورحل عن عالمنا في 1 يوليو عام 1963 عن عمر يناهز الـ 43 عامًا.

يعد المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار، من أبرز واهم المخرجين في تاريخ السينما المصرية، حيث أبدع في تقديم العديد من الافكار والأعمال الفنية التي من خلالها أستطاع أن يخطف قلوب الجماهير.

في ذكراه.. بهذه الطريقة تزوج عز الدين ذو الفقار من سيدة الشاشة فاتن حمامة

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار، يرصد لكم موقع “الدستور” في هذا التقرير معلومات لا تعرفها عن قصة الحب التي جمعت الثنائي الفنان عز الدين ذو الفقار وسيدة الشاشة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

في ذكراه.. بهذه الطريقة تزوج عز الدين ذو الفقار من سيدة الشاشة فاتن حمامة

في ذكراه.. بهذه الطريقة تزوج عز الدين ذو الفقار من سيدة الشاشة فاتن حمامة

جمعت قصة حب ما بين عز الدين ذو الفقار وسيدة الشاشة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، بالرغم من رفض أسرة فاتن حمامة زواجها من المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار، إلا أن الحب كان أقوى من تلك الأقاويل وتم الزواج عام 1947، ووفقًا لمذكرات “ عز الدين ” تزوجنا في مغامرة، كنا نعمل في فيلم (خلود) وعقد القران كان في فيلا فؤاد الجزايرلي وكان شهود العقد جليل البنداري وأنيس حامد، وكان السبب في السرية أن أهلها اعترضوا على الزواج.

في ذكراه.. بهذه الطريقة تزوج عز الدين ذو الفقار من سيدة الشاشة فاتن حمامة

ولكن من المؤسف لم تكتمل العلاقة طويلًا، حيث تم الانفصال سريعًا عام 1954، وكان السبب غريب وهو عندما استندت عز الدين ذو الفقار بطولة فيلمه لفنانة أخرى غير فاتن حمامة، التي بدأت أن تشك في أختياره لهذه الفنانة ليتم الطلاق بهدوء لتظل العلاقة الفنية والإنسانية بينهما مستمرة.